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Giriş Tarihi: 31.12.2022 21:47 Son Güncelleme: 31.12.2022 21:49

Sinemada hangi karakteri canlandıran oyuncu, birçok sahnede repliklerini sahneye yerleştirilmiş kartlardan, bazen de filmdeki bir rol arkadaşının üstüne yapıştırılmış kağıtlardan okumuştur?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (31 Aralık 2022 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Sinemada hangi karakteri canlandıran oyuncu, birçok sahnede repliklerini sahneye yerleştirilmiş kartlardan, bazen de filmdeki bir rol arkadaşının üstüne yapıştırılmış kağıtlardan okumuştur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Sinemada hangi karakteri canlandıran oyuncu, birçok sahnede repliklerini sahneye yerleştirilmiş kartlardan, bazen de filmdeki bir rol arkadaşının üstüne yapıştırılmış kağıtlardan okumuştur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

Sinemada hangi karakteri canlandıran oyuncu, birçok sahnede repliklerini sahneye yerleştirilmiş kartlardan, bazen de filmdeki bir rol arkadaşının üstüne yapıştırılmış kağıtlardan okumuştur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Sinemada hangi karakteri canlandıran oyuncu, birçok sahnede repliklerini sahneye yerleştirilmiş kartlardan, bazen de filmdeki bir rol arkadaşının üstüne yapıştırılmış kağıtlardan okumuştur? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (31 ARALIK 2022)

ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Sinemada hangi karakteri canlandıran oyuncu, birçok sahnede repliklerini sahneye yerleştirilmiş kartlardan, bazen de filmdeki bir rol arkadaşının üstüne yapıştırılmış kağıtlardan okumuştur?

A- Vito Corleone (CEVAP)
B- Hannibal Lecter
C- Rocky Balboa
D- Harry Potter


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Sinemada hangi karakteri canlandıran oyuncu, birçok sahnede repliklerini sahneye yerleştirilmiş kartlardan, bazen de filmdeki bir rol arkadaşının üstüne yapıştırılmış kağıtlardan okumuştur?
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