ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Sinemada hangi karakteri canlandıran oyuncu, birçok sahnede repliklerini sahneye yerleştirilmiş kartlardan, bazen de filmdeki bir rol arkadaşının üstüne yapıştırılmış kağıtlardan okumuştur? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.
ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: Sinemada hangi karakteri canlandıran oyuncu, birçok sahnede repliklerini sahneye yerleştirilmiş kartlardan, bazen de filmdeki bir rol arkadaşının üstüne yapıştırılmış kağıtlardan okumuştur?
A- Vito Corleone (CEVAP)
B- Hannibal Lecter
C- Rocky Balboa
D- Harry Potter