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Giriş Tarihi: 29.12.2022 04:30

Sınıf arkadaşlarını darp eden 4 öğrenci gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sınıf arkadaşlarını darp edip kameraya kaydeden 4 öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı

İHA
Sınıf arkadaşlarını darp eden 4 öğrenci gözaltına alındı

Olay, ilçedeki bir meslek lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınıfta M.D., Y.U., C.E. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci tarafından sıkıştırılan N.G., dakikalarca tekme, tokat ve yumruk atılarak darp edildi. Ardından grup çocuğa zorla şınav çektirip şiddet uygulamaya devam etti. Yaşananları telefonla kaydeden 4 öğrenci, N.G.'nin tüm ısrarlarına rağmen kendisini bırakmadı.

Çekilen videoların ortaya çıkmasının ardından Kdz. Ereğli Kaymakamlığı olaya ilişkin olarak adli ve idari soruşturma başlatılması talimatı verdi. N.G.'nin ailesi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında akşam saatlerinde olaya karışan 4 öğrenci hakkında gözaltı kararı verdi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sınıf arkadaşlarını dakikalarca darp edip videoya kaydeden 4 öğrenciyi evlerinden gözaltına aldı.

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Sınıf arkadaşlarını darp eden 4 öğrenci gözaltına alındı
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