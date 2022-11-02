Şehit evladı ikizler sınıf öğretmenleri yüzünden okul değiştirdi

Emre Horoz 2016 yılında İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Şehidin o dönem 6 aylık olan ikizleri Elif ve Erva babasız büyüdü. Anne Nazife Horoz çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptı. Artık 6.5 yaşında olan Erva ve Elif bu eğitim-öğretim yılında Seydişehir ilçesindeki özel okulda birinci sınıfa başladı.