Haberler Yaşam Haberleri Şehit evladı ikizler sınıf öğretmenleri yüzünden okul değiştirdi
Giriş Tarihi: 2.11.2022 08:55 Son Güncelleme: 2.11.2022 09:30

Şehit evladı ikizler sınıf öğretmenleri yüzünden okul değiştirdi

İstanbul Beşiktaş’ta 2016 yılında teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memurlarından Konyalı Emre Horoz’un (24) 6,5 yaşındaki ikizleri Erva ve Elif bu yıl ilkokul birinci sınıfa başladı. Ancak ikizler sınıf öğretmeni Cevdet A. tarafından hiç beklemedikleri bir muamele ile karşılaştı. Öğretmen, ödevlerini okulda unutan ikizlerin annelerine, ‘Ben onlara gereken dersi yarın vereceğim…’ mesajı gönderdi. ‘Çocuklar sınıfın huzurunu bozuyor, çocukları çok şımartıyorsunuz’ sözlerini de sarf eden öğretmenin bu tavırları nedeniyle çocukların kaydı başka bir okula alındı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Şehit evladı ikizler sınıf öğretmenleri yüzünden okul değiştirdi

Emre Horoz 2016 yılında İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Şehidin o dönem 6 aylık olan ikizleri Elif ve Erva babasız büyüdü. Anne Nazife Horoz çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptı. Artık 6.5 yaşında olan Erva ve Elif bu eğitim-öğretim yılında Seydişehir ilçesindeki özel okulda birinci sınıfa başladı.

'İLK HAFTADAN OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDILAR'

Devlet okulundan Ağustos ayında istifa eden ancak daha istifası onaylanmadan özel okulda derslere girmeye başladığı iddia edilen sınıf öğretmeni Cevdet A., okulun daha ilk haftasındayken ikiz kardeşleri azarlamaya başladı. İkizler okulun üçüncü gününde verilen ödevi okulda unuttu. Anne Nazife öğretmene mesaj atarak çocukların ödevlerini okulda unuttuğunu, ne yapabileceklerini sordu. Öğretmen Cevdet A. ise karşılık olarak, 'Ben onlara gereken dersi yarın vereceğim…' mesajını gönderdi.

Daha sonra okula giden aileye öğretmen Cevdet A., "Çocuklar sınıfın huzurunu bozuyor. Çocukları çok şımartıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine psikolojileri bozulan ikizler sürekli ağlamaya ve okula gitmek istemediklerini söylemeye başladı. Aile çocuklarının kaydını başka bir okula aldırmakta buldu.

Horoz ailesinin tek isteğinin şehit çocuklarına yapılan bu muamelenin karşılıksız kalmaması.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit evladı ikizler sınıf öğretmenleri yüzünden okul değiştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA