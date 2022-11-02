Şehit evladı ikizler sınıf öğretmenleri yüzünden okul değiştirdi

Emre Horoz 2016 yılında İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Şehidin o dönem 6 aylık olan ikizleri Elif ve Erva babasız büyüdü. Anne Nazife Horoz çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptı. Artık 6.5 yaşında olan Erva ve Elif bu eğitim-öğretim yılında Seydişehir ilçesindeki özel okulda birinci sınıfa başladı.
'İLK HAFTADAN OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDILAR'
Devlet okulundan Ağustos ayında istifa eden ancak daha istifası onaylanmadan özel okulda derslere girmeye başladığı iddia edilen sınıf öğretmeni Cevdet A., okulun daha ilk haftasındayken ikiz kardeşleri azarlamaya başladı. İkizler okulun üçüncü gününde verilen ödevi okulda unuttu. Anne Nazife öğretmene mesaj atarak çocukların ödevlerini okulda unuttuğunu, ne yapabileceklerini sordu. Öğretmen Cevdet A. ise karşılık olarak, 'Ben onlara gereken dersi yarın vereceğim…' mesajını gönderdi.
Daha sonra okula giden aileye öğretmen Cevdet A., "Çocuklar sınıfın huzurunu bozuyor. Çocukları çok şımartıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine psikolojileri bozulan ikizler sürekli ağlamaya ve okula gitmek istemediklerini söylemeye başladı. Aile çocuklarının kaydını başka bir okula aldırmakta buldu.