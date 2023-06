Sınıfta öğrencisini darp etmişti: İfadesi herkesi şaşırttı!

Olay, 21 Mart 2022 tarihinde İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makine bölümünde eğitim alan 17 yaşındaki M.H.Y., öğretmeni C.D. tarafından darp edildi. Şiddet anları, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi. Olaydan haberi olmayan gencin ailesi videonun 9 Haziran 2022 yılında sosyal medyaya düşmesiyle durumu öğrenerek, öğretmenden şikayetçi oldu.Olaya ilişkin 8 Mart'ta yasa gereği basit yargılama usulü uygulandı. Yargılamadan sanık C.D.'nin beraat aldı müşteki avukatının karar itirazı üzerine dava açıldı.Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık C.D., mağdur öğrenci M.H.Y. ve babası Ahmet Yılman, avukatlar Aylin Şengöz, Zeynep Şentürk ile Yeşim Karagören katıldı. Savunması için söz hakkı verilen C.D., suçlamaları kabul etmeyerek, önceki ifadelerini tekrarladı. C.D.'nin önceki ifadelerinde, "Olay 21 Mart tarihinde meydana gelmiştir. Olay günü teorik olarak dersimi anlatıyordum. M.H.Y. ders esnasında öğrencilerle sürekli konuşup telefon ile oynuyordu. Uygun bir üslup ile uyardım ancak kendisi halen konuşmalarına ve ders bölmelerine devam etti. Bunun üzerine kendisini yine sözlü olarak uyardım. Bunun üzerine şaka amacıyla öğrencimin kafasının arkasına elimi koyarak, 'Bak nasıl dövülür' diyerek bir kaç sefer kendi elime vurdum. Görüntülerden de anlaşılacağı gibi ben sol elimi kafasına koyup sağ elimle kendi elime vurmaktayım. Zaten olayda bu şekilde son buldu. Görüntünün dışında başka olayımız yaşanmadı ve dersimize devam ettik. Olay anlattıklarımdan ibarettir. Bunun dışında ben hakaret suçlamasını kabul etmiyorum. Ben öğrencime hakarette bulunmadım" dediği öğrenildi.Bugün yaptığı savunmada ise olaydan sonra M.H.Y.'nin öğretmeni olmaya devam ettiğini kaydeden C.D., "M.H.Y. de derslere girdi, bir sorun yaşamadık. Hatta benim derslerime girip, öğleden sonra da dersten kaçıyordu. Dersten kaçmaması konusunda uyardım. M.H.Y. bana derslerimi sevdiği için girdiğini söyledi. Sonra devamsızlıktan sınıfta kaldı" diye konuştu.Sınıfta yaşananları anlatan M.H.Y. ise "İzmit Mesleki Eğitim Merkezi Makine bölümünde eğitim almaktaydım. Tarihi tam hatırlamamakla birlikte 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü makine dersimiz vardı. C.D. öğretmenimiz ders anlattığı sırada, arka sıramda oturan arkadaşım bana saatin kaç olduğunu sordu. Ben de saati ve derse kaç dakika kaldığını söyledim. Bunun üzerine C.D. öğretmen bana hitaben, 'Ne konuşuyorsunuz lan' diyerek 'Yavşak' dedi. Ben ise 'Kusura bakmayın hocam özür dilerim, bir daha olmaz. Ayrıca hocam lütfen kelimenizi düzeltin bu şekilde konuşmanız hoş değil' dedim. Bunun üzerine öğretmenim yanıma geldi, 'Senden mi öğreneceğim nasıl konuşacağımı?' diyerek eliyle omuzumu sıktı ve beni tahtaya kaldırdı. Öğretmenim omuzumu sıkmaya devam edince, 'Hocam canım acıyor, elinizi çeker misiniz' dedim. Ancak C. öğretmen elini çekmedi ve omuzumu sıkmaya devam etti. Canım yandığı için öğretmenin elini indirdim ve yerime geçtim" şeklinde konuştu.M.H.Y. sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kaç dakika sonra C. öğretmen yanıma geldi ve kafama, yüzüme, enseme doğru defalarca tokat attı. Bana hitaben, 'Dayak nasıl olur gör bakalım' diyerek beni darp etti. Ben herhangi bir karşılık vermedim. Hoca bana vurduktan sonra zil çaldı, ben de sınıftan çıktım. Olayın videoya çekildiğini bilmiyordum ve bu durumdan ailemden bahsetmedim. Öğretmenimin beyanının aksine bana vurdu, canımı yaktı. Bana 'Yavşak' dedi. Bu olaydan sonra arkadaşlarım benimle dalga geçip eğleniyorlardı. Arkadaşlarım benim görüntümü neden çektiklerini bilmiyorum. Görüntü sosyal medyaya düşünce rahatsız olup şikayetçi oldum. Olaydan sonra belirli bir süre derse girdiğim doğrudur ama sanık olan öğretmenimle iletişim kurmadım. Olayların etkisiyle derslere katılmadım ve devamsızlık yüzünden sınıfta kaldım. İlk başta öğretmenim tarafından dayak yediğim ailem tarafından bilinmesin diye şikayetçi olmadım. Ancak video her yere yayılınca ve ailem konuyu öğrenince şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.Baba Ahmet Yılman da öğretmenden şikayetçi olduklarını ifade etti.Mahkeme heyeti, tanık öğrencilerin dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi...