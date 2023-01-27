Sınır dışı edilen yolcu kabin memuruna saldırdı

Türk Hava Yolları'nın sabah saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan TK661 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağının kalkışından kısa bir süre sonra Türkiye'den sınır dışı edilen Tunuslu bir yolcu kabin memuruna saldırdı.
Yolcunun attığı yumruk nedeniyle kabin memurunun yüzünde kanama meydana gelmesi üzerine uçağın pilotu havadan geri dönüş kararı alarak, inişten sonra uçağa polis ekiplerinin gelmesini istedi.
Sorunsuz şekilde iniş yapan uçağın park etmesinin ardından Tunuslu yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yüzüne aldığı darbe nedeniyle yaralanan kabin memuru ise hastaneye götürüldü.
Olayın ardından yakıt alan uçak gecikmeli olarak tekrar Tunus'a gitmek için saat 11.55'te havalandı.