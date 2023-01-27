Haberler Yaşam Haberleri Sınır dışı edilen yolcu kabin memuruna saldırdı
Giriş Tarihi: 27.1.2023 13:19 Son Güncelleme: 27.1.2023 14:13

Sınır dışı edilen yolcu kabin memuruna saldırdı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Tunus seferini yapan uçağı sınır dışı edilen Tunuslu bir yolcunun kabin memuruna saldırması üzerine havadan gerdi döndü.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Sınır dışı edilen yolcu kabin memuruna saldırdı

Türk Hava Yolları'nın sabah saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan TK661 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağının kalkışından kısa bir süre sonra Türkiye'den sınır dışı edilen Tunuslu bir yolcu kabin memuruna saldırdı.

Yolcunun attığı yumruk nedeniyle kabin memurunun yüzünde kanama meydana gelmesi üzerine uçağın pilotu havadan geri dönüş kararı alarak, inişten sonra uçağa polis ekiplerinin gelmesini istedi.

Sorunsuz şekilde iniş yapan uçağın park etmesinin ardından Tunuslu yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yüzüne aldığı darbe nedeniyle yaralanan kabin memuru ise hastaneye götürüldü.

Olayın ardından yakıt alan uçak gecikmeli olarak tekrar Tunus'a gitmek için saat 11.55'te havalandı.

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Sınır dışı edilen yolcu kabin memuruna saldırdı
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