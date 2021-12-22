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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Sınır kapısında rekor miktarda uyuşturucu ele geçırıldı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Sınır kapısında rekor miktarda uyuşturucu ele geçırıldı
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. Ekipler, İran'dan gelen yabancı plakalı bir TIR'ı riskli olarak değerlendirerek, x-ray taramasına sevk etti. Yapılan incelemede TIR'ın yakıt deposunda 462.5 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Dedektör köpeklerinin de tepki verdiği yakıt deposu içerisinde gizli bölme oluşturulduğu sıvı uyuşturucunun yakıt izlenimi vermek için buraya doldurulduğu tespit edildi. Uyuşturucunun naklinde kullanılan TIR'a el konulurken sürücüsü gözaltına alındı. Gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonu, Türkiye tarihinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin yakalaması olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Twitter'dan, "Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu.

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Sınır kapısında rekor miktarda uyuşturucu ele geçırıldı
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