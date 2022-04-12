Sınır kavgasında kan aktı

Çorum'un İskilip ilçesinde aralarında tarla sınırı sebebiyle husumet bulunan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Beyoğlan Köyü Gıcıklar Mahallesi'nde aralarında arazi sınırları sebebiyle anlaşmazlık bulunan Filiz ve Kaçmaz aileleri tarlaya giderken Kızık mevkiinde karşılaştı. Yusuf Kaçmaz ve Ahmet Filiz arasında başlayan tartışma, diğer aile fertlerinin de karıştığı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği olayda Ahmet Filiz, av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynep Kaçmaz ile Sedat Kaçmaz da yaralandı. Kavgada diğer aileden ise Meryem Filiz, Satı Filiz ve Ahmet Emre Filiz yaralandı. Kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Ahmet Filiz ile Meryem Filiz suç aleti av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından köyde geniş güvenlik önlemleri alındı.