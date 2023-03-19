Sinir krizi geçirdi kendi evini ateşe verip kaçtı

Olay, saat 21.00 sularında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1118. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sinirlenen Nihat K. (37) oturduğu daireyi ateşe verip olay yerinden kaçtı. Yangını fark eden apartman sakinleri kendilerini sokağa atarken, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan Nihat K'yı yakalamak için çalışma başlattı.