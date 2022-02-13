Sınır ötesinde PKK’ya bir darbe daha 4 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta, sınır ötesinde PKK'lı teröristlerin temizlenerek, sınıra yakın alanlarda güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından MİT'in de (Milli İstihbarat Teşkilatı) desteğiyle Haftanin, Zap, Avaşin, Metina ve Hakurk bölgelerinde başlatılan 'Pençe Şimşek' ve 'Pençe Kaplan' harekâtları' kapsamındaki operasyonlar devam ediyor.

TSK'nın özel eğitimli komandolarınca yapılan operasyonda, sınır ötesinde terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bölgedeki keşif gözetleme vasıtaları tarafından yapılan çalışmalarda, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "MEHMETÇİĞİN NEFESİ, TERÖRİSTİN ENSESİNDE"

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

"ARA-BUL-YOK ET"

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bölgede başlatılan kış harekatları genişletilerek sürerken, Siirt'te operasyon başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla Siirt'te 'Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 545 personel görev aldı.