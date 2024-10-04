Sınır Valileri İran’da bir araya geldi

7. Türkiye İran Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği Toplantısı sebebiyle İran'ın Urmiye şehrinde bulunan Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari Valileri İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Genel Valisi, Mohammad Sadegh Motamedian yer aldığı toplantıya katıldı.

Urmiye Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda; Iğdır, Van, Ağrı ve Hakkari illerinin İran Batı Azerbaycan bölgeleri ile ticaret, ekonomi, ulaşım, turizm ve kültürel konulardaki iş birliklerinin kapsamlarını genişletmeye yönelik hayata geçirilebilecek adımlar istişare edildi.