Sınıra 8.5 kilometre duvar örülecek

Türkiye'nin doğu sınırının ardından batı sınırına da çit çekip duvar örülecek. Edirne Valiliği'ndeki toplantısda bu konu hakkında konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, "Hudut hattındaki servis yollarının bakım ve elektro optik kule çalışmaları tamamlandı. Sınır hattı boyunca da çit çekilip duvar örülmesini öngören bir projenin de ihale aşamasına geldik. İlk etapta 8 buçuk kilometrelik duvar örülecek" dedi. Vali Sezer bunun yanı sıra şehir genelinde mevcut hayvan barınaklarının genişletileceğini bazı noktalarda ise yenilerinin yapılacağını duyurdu.