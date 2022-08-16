Haberler Yaşam Haberleri Sınırda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 16.8.2022 21:07 Son Güncelleme: 16.8.2022 21:11

Sınırda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesi ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sınırda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde, Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesi ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabındaki bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."

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Sınırda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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