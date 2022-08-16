Sınırda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde, Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesi ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabındaki bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."