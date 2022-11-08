Sınırda göçmenler Bulgar polisiyle çatıştı

Türkiye'den Bulgaristan'a geçmek isteyen bir grup ile Bulgar sınır devriyeleri arasında çıkan çatışmada bir Bulgar polisi hayatını kaybetti.
Çatışma, Edirne'nin Hamzabeyli Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Önceki gece Türk-Bulgar sınırındaki ormanlık alanda Bulgar polis ve askerlerinden oluşan devriye ile sınırı yasadışı bir şekilde geçmek isteyen göçmenler arasında çatışma çıktı. Çatışmada adı açıklanmayan bir Bulgar sınır polisi olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki askeri görevli ise yara almadan kurtuldu. Olayın ardından Bulgar yetkililer sınır bölgesinde Türk yetkililerle bir görüşme yaparak gelişmeler hakkında bilgi verdi. Bulgar yetkililer polis katilinin yakalanması için Türk tarafından yardım istedi.