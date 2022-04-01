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Giriş Tarihi: 1.4.2022 13:45

Sınırda sınırsız eğitim!

EMİR SOMER EMİR SOMER
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Sınırda sınırsız eğitim!

Hakkari'de tüm Türkiye'ye örnek olabilecek anlamlı bir proje hayata geçirildi. yurdun dört bir yanından gelen birçok profesör "Sınırda Sınırsız Eğitim" projesi kapsamında Türkiye'nin en uç noktasında bulunan Hakkari'de Koronavirüs pandemisiyle evlerine öğretmen ve öğrenciler için Irak sınırının "sıfır" noktasında bir araya geldi. Hakkarili öğretmen ve öğrenciler "Akademik Başarı", "Psikoloji" ve "Kariyer Günleri" başlıkları altında eğitimlerin verildiği projeyle pandemi dönemini fırsata çevirme şansı yakaladı.

Türkiye'nin en Güneydoğu'sunda bulunan, İran ve Irak sınırlarının "sıfır" noktasındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde örnek bir proje geliştirildi. Çukurca Milli Eğitim Müdürlüğü'nün fikri temelini oluşturduğu "Sınırda Sınırsız Eğitim" projesiyle, çetin coğrafi ve iklim koşulları ve Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan öğretmenler ve öğrenciler bu dönemi adeta fırsata çevirme şansı yakalıyor. Hakkari Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Çukurca Kaymakamlığı'nın da desteklediği proje kapsamında yurdun dört bir yanındaki üniversitelerden gelen akademisyenler, uzaktan eğitim ve öğretimin dezavantajlarını telafi etmek ve eğitim öğretimin kalitesini artırmak amacıyla Çukurca'daki öğretmen, öğrenci ve veliler için eğitim seminerleri düzenliyor, fotoğrafçılık ve radyoculuk gibi eğitim faaliyetleri yürütülüyor.

BAŞARI PSİKOLOJİ VE KARİYER

Türkiye'nin birçok farklı üniversitesinden gelen alanında uzman isimler, "Akademik Başarı Artırma", "Psikoloji" ve "Kariyer Günleri" başlıkları altında ayrı ayrı eğitim programları düzenleniyor."Eğitim Koçluğu" sisteminin oluşturulduğu projede hem eğiticiler eğitiliyor hem de öğrencilerin gelişimleri de kayıt altına alınıyor. Öte yandan Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle uzun süre evlerinde kapalı kalan öğretmen ve öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak hedefiyle de tiyatro oyunları, zeka oyunları, voleybol turnuvaları ve yabancı dil geliştirme yarışmaları düzenleniyor, sonuçlar ise proje kapsamında yayınlanan Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi Dergisi'nde paylaşılıyor.

"SIFIR" NOKTASINDA UMUT NEŞTERİ

Irak Sınırı'nın sıfır noktasında yaşayan minik öğrencilerin geleceklerine dokunmak, kariyer planlarına öncülük etmek amacıyla, devlet kurumlarını yakından tanımak için de özel seminerler verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Emniyet ve Adliye gibi kurumlarda çalışan temsilciler görevlerini tek tek anlatarak minik öğrencilere ışık tutuyor.

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Sınırda sınırsız eğitim!
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