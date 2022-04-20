Sınırda Yunan soygunu

Yunanistan güvenlik güçleri tarafından 100'e yakın göçmen ayakkabıları, elbiseleri ve değerli eşyaları alınarak yalın ayak Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına gönderildi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 100'e yakın Suriye ve Afganistan uyruklu göçmen donmak üzereyken bulundu. Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, bir kez daha Yunan güçlerinin zulmüne uğradı. Yunanistan birlikleri tarafından değerli eşyaları alınan göçmenler, yaşadıklarını anlattı. Göçmenlerin arasında bulunan tek kadın olan Suriyeli Sara Hadidi, annesinden ödünç aldığı altınları Yunan askerinin zorla gasp ettiğini söyledi. Sara'ya gazeteciler bot ve giyecek verdi. Jandarma ekipleri tarafından toplama noktasına götürülen göçmenler, ihtiyaçları karşılandıktan sonra geri gönderme merkezine teslim edildi.