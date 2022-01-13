Sınırdan kaçak geçerken ayakları koptu

Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan geçmeye çalışan 2 kişi Kilis'in farklı bölgelerinde mayına bastı. Ayakları kopan şahıslar hastanede tedavi altına alındı.

Kilis'in İnanlı köyü sınırlarında sınıra örülen duvardan atlayarak geçmeye çalışan yabancı uyruklu Vail Z, mayına batı. Patlama sesiyle bölgeye intikal eden güvenlik güçleri tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Vail Z'nin sağ ayağını kesildi.

Doğançay köyü sınırlarında meydana gelen başka bir olayda ise aynı şekilde sınırdan geçmeye çalışan Ömer Emin S. ise, sınırı kaçak olarak geçerken mayına bastı. Askerler tarafından mayınlı bölgeden çıkarılan ve bir ayağı parçalanan Ömer Emin S, olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.