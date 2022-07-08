Sinop bayram namazı saati! 2022 Sinop’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Sinop bayram namazı saati belli oldu. Bayrama kısa bir süre kala vatandaşlar bayram namazı saatlerini öğrenmek istiyor. Şimdiden "Sinop bayram namazı saat kaçta?" sorusunun cevabı, bu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu il il Kurban Bayramı namaz saatleri ile Sinop bayram namazı saati duyuruldu. İşte 9 Temmuz 2022 Sinop bayram namazı saati ve detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 9 Temmuz tarihinde 1. Günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.
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İşte Sinop Bayram namazı saati;
Sinop'ta bayram namazı bu yıl 05.48'de kılınacak.
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.
Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.
İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.