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Giriş Tarihi: 23.6.2022 16:22

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

AA
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, restorasyon çalışmaları devam eden Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ni bu yaz döneminde ziyarete açmayı düşünmediklerini söyledi.

Karaömeroğlu, AA muhabirine, Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanan destekle Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anımsattı.

Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan cezaevindeki çalışmalarda artık sona yaklaşıldığını vurgulayan Karaömeroğlu, yıl sonunda restorasyon çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Karaömeroğlu, gerek turlar gerekse vatandaşlar tarafından cezaevinin ziyarete açılması yönünde çok fazla talep bulunduğunu belirterek, "Çalışmalar bitmeden kısmen ziyarete açılması gibi bir istek vardı ama bu sene güvenlik nedeniyle ziyarete açmayı düşünmüyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız. Gelecek yıl restore edilmiş haliyle ziyaretçilerine hizmet vermeye hazır olacaktır." dedi.

Bu arada İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarihi yapı içinde denizcilik müzesi oluşturulmasının planlandığı kaydedilerek, bu nedenle kentin denizcilik tarihiyle ilgili bilgi, belge veya malzemeye sahip kişi veya kurumların müdürlüklerine başvurmaları istendi.

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Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak
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