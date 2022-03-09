Haberler Yaşam Haberleri Sinop Valisi'nden zincir market sorumlusuna: Hiç affımız yok
Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:06

Sinop Valisi'nden zincir market sorumlusuna: Hiç affımız yok

DHA
Sinop Valisi’nden zincir market sorumlusuna: Hiç affımız yok

Sinop Valisi Ömer Karaömeroğlu, denetimde zincir marketin deposunda gördüğü yağların reyonlara konulmasını istedi. Sorumluya "Hayatınızı yaşanmaz yaparız, bu konuda hiç affımız yok" dedi.

Kentte Vali Ömer Karaömeroğlu ile Belediye Başkanı Barış Ayhan, ayçiçeği yağı stokçuluğuna ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetim gerçekleştirdi. Zincir marketi denetleyen Karaömeroğlu ve Ayhan, sorumluya 5 litrelik ayçiçeği yağı olup olmadığını sordu. Market sorumlusunun "Elimizde yok" yanıtı üzerine heyet, depoya yöneldi. Buradaki litrelik yağları gören Vali Karaömeroğlu, yeni geldiğini söylenince bekletilmeden raflara koyulması talimatını verdi, görevlilerden ise ilerleyen saatlerde denetlemelerini istedi. Karaömeroğlu, bu sırada market sorumlusuna, "Hayatınızı yaşanmaz yaparız, bu konuda hiç affımız yok" dedi.
Kentte şu an için sıkıntı görünmediğini söyleyen Vali Karaömeroğlu, "Marketçilerimizi fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Stokçuluk yapana, fahiş fiyat uygulayana bir müsamaha göstermeyeceğiz, gerekli cezayı uygulayacağız. Vatandaşımıza haksızlık eden hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Özellikle zincir marketlerin depoları ilimizde olmadığı için depoları yakın büyük şehirlerde olduğu için bakamıyoruz, sadece kendi dükkanlarının küçük depolarını kontrol edebiliyoruz. Burada önemli olan depolarda bu tür beklemeleri engellemek" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Son dakika: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Son dakika haberi | TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Dikkat çeken '18 Mart' detayı! Heyacanlandıran görüntüler
Son dakika: Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Rusya'ya enerji yaptırımını değerlendirdi: Arkasında dururlarsa...
SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul için uyardı! THY 185 seferi birden iptal etti
Son dakika haberi: Spor yazarları MHK'nin hakem kararlarını değerlendirdi! "Şaibeli olan taraf..."
Semra Aysal cinayetinde korkunç detaylar! 3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinop Valisi'nden zincir market sorumlusuna: Hiç affımız yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA