Sinop’ta araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Sinop'un Türkeli ilçesi Gencek köyü mevkiinde içinde 4 kişi bulunan otomobil yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkarak 200 metrelik uçuruma yuvalandı. Araçta bulunan kişilerin yakınları uzun bir süre yakınlarının eve gelmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri uzun süren çalışmalar sonrasında bir aracın uçuruma yuvarlandığını tespit etti. Türkeli ilçesi ve çevre yerleşim yerlerinden gelen çok sayıda kurtarma ekibi 6 saatte ancak cesetlere ulaşabildi.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan ilçede çok yoğun bir sis olduğunu görüş mesafesinin 1 metrenin de altına indiği bir sırada seyir halinde olan aracın kontrolü kaybederek uçuruma yuvalandığını söyledi.

Kazada hayatlarını kaybeden Hasan Kaya, Salih Demir, Yılmaz Demir ve Mustafa Demir'in cenazeleri Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.