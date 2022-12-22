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Giriş Tarihi: 22.12.2022 01:38

Sinop’ta kontrolünü kaybeden otomobil bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı

Sinop’ta otomobilin yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA
Sinop’ta kontrolünü kaybeden otomobil bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Akliman mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C.'nin (21) kullandığı 37 LD 978 plakalı otomobil, Hamsilos istikametinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin bahçe kapısına ve ardından bahçe duvarına çarparak yan yattı. Yaşanan kazada aracın şoförü ile araçta bulunan H.T. (19) ve C.S. (15) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sinop’ta kontrolünü kaybeden otomobil bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı
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