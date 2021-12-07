Haberler Yaşam Haberleri Sinop'ta korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü; 2 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 7.12.2021 17:44 Son Güncelleme: 7.12.2021 17:44

Sinop'ta korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü; 2 ölü, 3 yaralı

Sinop’ta korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü; 2 ölü, 3 yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Korkunç kazada ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ayancık ilçesi Sinop-Ayancık yolu Sarıkum mevkisinde meydana geldi. Ayancık'tan Sinop yönüne giden Recep B. (19) yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Cemil Örnek (65) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ DE YARALANDI

Örnek'in kullandığı otomobil, savrulup, karşı yönden gelen Şeref Ş. (66) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden Cemil Örnek ile yanındaki Cevat Çetinkaya hayatını kaybetti, Recep B., Şeref Ş. ve Fatma Ş. (59) ise yaralandı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sinop'ta korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü; 2 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA