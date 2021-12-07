Sinop’ta korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü; 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ayancık ilçesi Sinop-Ayancık yolu Sarıkum mevkisinde meydana geldi. Ayancık'tan Sinop yönüne giden Recep B. (19) yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Cemil Örnek (65) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ DE YARALANDI
Örnek'in kullandığı otomobil, savrulup, karşı yönden gelen Şeref Ş. (66) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden Cemil Örnek ile yanındaki Cevat Çetinkaya hayatını kaybetti, Recep B., Şeref Ş. ve Fatma Ş. (59) ise yaralandı.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.