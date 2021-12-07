Sinop’ta korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü; 2 ölü, 3 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ DE YARALANDI

Örnek'in kullandığı otomobil, savrulup, karşı yönden gelen Şeref Ş. (66) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden Cemil Örnek ile yanındaki Cevat Çetinkaya hayatını kaybetti, Recep B., Şeref Ş. ve Fatma Ş. (59) ise yaralandı.