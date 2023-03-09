Sinop’ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Durağan-Boyabat karayolu Çarşak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O.'nun kullandığı plakalı öğrenci servisi, karşı şeritten gelen E.D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, servis ise yan devrildi.

Kazada iki araç şoförü ile servisteki öğrenciler E.A, R.A, Z.Y, N.A, A.K, S.E, E.E, S.E. ve I.M. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.