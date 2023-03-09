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Giriş Tarihi: 9.3.2023 00:08

Sinop’ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Sinop’ta öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında okul servisi yan devrildi. Kazada 9’u öğrenci 11 kişi yaralandı

İHA
Sinop’ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Durağan-Boyabat karayolu Çarşak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O.'nun kullandığı plakalı öğrenci servisi, karşı şeritten gelen E.D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, servis ise yan devrildi.

Kazada iki araç şoförü ile servisteki öğrenciler E.A, R.A, Z.Y, N.A, A.K, S.E, E.E, S.E. ve I.M. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sinop’ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
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