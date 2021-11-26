Sinovac yerine fazla dozda Biontech aşısı yaptığı ileri sürülen hemşire ve doktor hakkında inceleme başlatıldı!

Semiha Işık, birinci doz 'Sinovac' aşısını olduktan sonra dün sabahta ikinci doz 'Sinovac' aşısını olmak üzere bir sağlık merkezine gitti. Görevli hemşirede aşısını yaptıktan sonra Işık'a gidebileceğini söyledi. Akşam saatlerinde aşıların sayımı yapıldığı zaman Semiha Işık'a 'Sinovac' yerine 'Biontech' yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine görevli doktor ve hemşire Işık'a telefonla ulaşarak kendisine 'Biontech' aşısı yapıldığını, fazla dozda yapılmış olabileceğini söyledi. Hiçbir yan etki yaşamadığını belirten Semiha Işık, İl Sağlık Müdürlüğü aracıyla doktor ve hemşire gözetiminde kontrol amaçlı Konya Numune Hastanesine götürüldü. Burada bir gün boyunca gözlem altında tutulan Işık'ın tahlillerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Işık bugün taburcu oldu. Işık'ın filyasyon ekipleri tarafından sürekli olarak kontrol edildiği öğrenildi.



DOKTOR VE HEMŞİRE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Konya İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili görevli hemşire ve doktor hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Biontech de flakon içerisinde 6 dozluk aşı olduğu, görevli hemşirenin Işık'a 6 dozdan kaçını yaptığının da araştırıldığı belirtildi.