Haberler Yaşam Haberleri Sinovac yerine fazla dozda Biontech aşısı yaptığı ileri sürülen hemşire ve doktor hakkında inceleme başlatıldı!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 23:03

Sinovac yerine fazla dozda Biontech aşısı yaptığı ileri sürülen hemşire ve doktor hakkında inceleme başlatıldı!

TOLGA YANIK TOLGA YANIK

Konya'da, gittiği sağlık merkezinde olmak istediği 'Sinovac' aşısı yerine fazla dozda 'Biontech' aşısı yapıldığı ileri sürülen Semiha Işık'ın (23) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü görevli hemşire ve doktor hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Semiha Işık, birinci doz 'Sinovac' aşısını olduktan sonra dün sabahta ikinci doz 'Sinovac' aşısını olmak üzere bir sağlık merkezine gitti. Görevli hemşirede aşısını yaptıktan sonra Işık'a gidebileceğini söyledi. Akşam saatlerinde aşıların sayımı yapıldığı zaman Semiha Işık'a 'Sinovac' yerine 'Biontech' yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine görevli doktor ve hemşire Işık'a telefonla ulaşarak kendisine 'Biontech' aşısı yapıldığını, fazla dozda yapılmış olabileceğini söyledi. Hiçbir yan etki yaşamadığını belirten Semiha Işık, İl Sağlık Müdürlüğü aracıyla doktor ve hemşire gözetiminde kontrol amaçlı Konya Numune Hastanesine götürüldü. Burada bir gün boyunca gözlem altında tutulan Işık'ın tahlillerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Işık bugün taburcu oldu. Işık'ın filyasyon ekipleri tarafından sürekli olarak kontrol edildiği öğrenildi.


DOKTOR VE HEMŞİRE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Konya İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili görevli hemşire ve doktor hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Biontech de flakon içerisinde 6 dozluk aşı olduğu, görevli hemşirenin Işık'a 6 dozdan kaçını yaptığının da araştırıldığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Son dakika: Galatasaray'ın Marsilya zaferi sonrası dikkat çeken yorum! 'Bu G.Saray ligde depara kalkar
SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon açıklaması
Gezi davasında son dakika gelişmesi! Osman Kavala'nın tahliye talebine ret
SON DAKİKA | Gıda etiket yönetmeliği değişiyor: Bu ibareler artık kullanılamayacak!
Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray'ı konuşuyor! "Paramparça ettiler..."
Devlet sözünü tuttu: Depremin vurduğu İzmir'de mutlu son! Evler teslim ediliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinovac yerine fazla dozda Biontech aşısı yaptığı ileri sürülen hemşire ve doktor hakkında inceleme başlatıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA