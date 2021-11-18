Haberler Yaşam Haberleri Sinyalizasyon direğine çarparak durabildi: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:25 Son Güncelleme: 18.11.2021 09:29

Sinyalizasyon direğine çarparak durabildi: Yaralılar var

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Sinyalizasyon direğine çarparak durabildi: Yaralılar var

Uşak’ta bir otomobil sürücüsünün arkadan bir diğer otomobile çarpması sonucu savrulan otomobil sinyalizasyon direğine çarparak durabildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Uşak Karayolu Ürünköy kavşağında meydana geldi. A.T. (33) isimli sürücünün idaresindeki otomobil, Ö.Y. (65) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpma sonucu savrulan Ö.Y. yönetimindeki araç kavşakta bulunan sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüsülerinden Ö.Y. ve beraberinde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

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Sinyalizasyon direğine çarparak durabildi: Yaralılar var
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