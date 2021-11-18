Sinyalizasyon direğine çarparak durabildi: Yaralılar var

Kaza, İzmir-Uşak Karayolu Ürünköy kavşağında meydana geldi. A.T. (33) isimli sürücünün idaresindeki otomobil, Ö.Y. (65) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpma sonucu savrulan Ö.Y. yönetimindeki araç kavşakta bulunan sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüsülerinden Ö.Y. ve beraberinde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.