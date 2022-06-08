Sipariş cinayetine mütalaa açıklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ferdi Özekinci ile müşteki Ramazan Özekinci'nin kardeş oldukları ve Esenyurt'ta tekel bayi işlettikleri kaydedildi. 24 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda sanık Hüseyin Yaşatan'ın maktulün tekelinden sipariş verdiği, sonrasında siparişin bedeli konusunda sanık ile maktulün arasında tartışma çıktığı ve bu tartışma sonrasında sanığın silahıyla maktule ateş ettiği ve maktulün vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtildi. İddianamede, sanık Hüseyin Yaşatan hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Yaşatan cezaevinden getirildi. Duruşmada maktül Ferdi Özekinci'nin ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.



Ferdi Özekinci

"SİPARİŞİ GÖTÜRDÜĞÜMDE PARAMI VERMEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen İran vatandaşı olan ve 1 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten tanık Seyedpezhman Hosseınırahımı, "Olay tarihlerinde ben katılanların işlettiği tekel bayinde çalışıyordum. Sanıkta bizim müşterimizdi. Olay günü ilk kez kendisine sipariş götürdüm. Sanık bizim bayiden buz siparişi vermişti. Gittiğimde çok sinirliydi, agrasifti, sanırım alkollüydü. Zaten benim paramı da vermedi. Sanık yanağımdan bir makas aldı, otur paranı vereceğim dedi. Ben elini çek dedim bunun üzerine sanık böyle dediğim için bana bir yumruk attı. Ben bunu pek önemsemedim. Tekel bayine geri döndüm. Patronum Ramazan'a sanığın bana yumruk attığını ve parayı da vermediğini söyledim. Ferdi bu esnada yanımızda değildi. Bir süre sonra dükkâna geldi. Ramazan sanığı telefon ile aradı ve sanığa niçin bana vurduğunu sordu, tartıştılar. Ben Türkçe bilmediğim için ne konuştuklarını tam anlamadım. Telefon görüşmesinden yaklaşık yarım saat sonra Ferdi dükkâna geldi. Ramazan Bey bu olanları Ferdi'ye anlattı. Aradan 1-2 saat geçti. Tekel bayinin yakınlarındaydım bir anda silah sesi duydum, kaç el silah sesi duyduğumu hatırlamıyorum. Hemen bayiye geri döndüm. Ferdi Bey yerde yatıyordu, vurulmuştu. Kendisini taksiye bindirip hastaneye götürmeye çalışıyorlardı. Biz olay yerinde 4-5 kişiydik, vuran kişiyi kaçmasın diye peşinden gittik. Asansörün yanında elinde silah olduğu vaziyette şahsı yakaladık. Olay yerinde bulunanlar ile birlikte şahsın elindeki silahı almaya çalıştık. Sanık elindeki silah ile bir kaç el ateş etti. Hepimiz olay yerinde diğer şahıslar ile birlikte şahsın elindeki silahı almaya çalıştık ancak silahla ateş edilince ben korktum ve oradan uzaklaştım" dedi.

"HÜSEYİN EVE GELDİĞİNDE AĞZI BURNU KAN İÇİNDEYDİ"

Tanık olarak dinlenen sanığın kız arkadaşı Salıkha Umurkulova ise "Olay tarihinde kendisi ile birlikte aynı evde yaşıyorduk. Olay günü arkadaşım Hüseyin buz siparişi verdi. Siparişi eve tekel bayinde çalışan getirdi. Sanık siparişin parasını tekel bayi çalışanına verdi ancak çalışan fazla para istedi. Türkçe konuşamadığı için sanık ile anlaşamadılar. Sanığın çocuğa para verdiğini bizzat görmedim içeride koltukta oturuyordum. Yanlarına gittiğimde çocuğun fazla para istediğini ve anlaşamadıklarını anladım. Hüseyin buna sinirlenip çocuğa benim yanımda istediği fazla parayı vermedi. Çocuk ile anlaşamadılar. Çocuk aşağıya indi. Çocuk evden ayrıldıktan yaklaşık 10 dk sonra Hüseyin'e bir telefon geldi. Telefondaki şahıs bağıra çağıra konuşuyordu. Telefondaki şahıs Hüseyin'i aşağı çağırmış Hüseyin de buna tamam diyerek aşağı indi. Hüseyin'in üzerinde silah yoktu. Ben evde silah görmedim. Hüseyin yaklaşık 1 saat sonra eve geri döndü. Eve geldiğinde ağzı burnu kan içerisindeydi" dedi.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "Kasten öldürme" suçunu işlediğini belirterek müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada ayrıca sanığın "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Sanık Hüseyin Yaşatan esasa ilişkin savunmasında siteden çıktıktan sonra katılan tarafın kendisini darp ettiğini belirterek mahkemeden telefon sinyallerinin incelenmesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin 4 kişi tarafından darp edildiğini beyan etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti maktulün kardeşi olan katılan Ramazan Özekinci ve maktule ait telefonların HTS kayıtlarının incelenmesi için BTK'ya yazı yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.