Sipariş cinayetine savunma: Çok sarhoştum hatırlamıyorum

Özekinci hemen Yaşatan'ı telefonla arayarak yaptıklarına tepki gösterdi. İkili arasında hakaret içerikli tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından Yaşatan evden aldığı tabanca ile aşağı indi ve tekel bayisindeki Ferdi Özekinci'ye ateş açtı. Özekinci'nin vurulduğunu gören yakınları ve arkadaşları da Yaşatan'ı darp etti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, olayın yaşandığı dakikaların güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı.