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Giriş Tarihi: 8.2.2022 19:03 Son Güncelleme: 8.2.2022 19:04

Sipariş defterli sahte içki imalathanesine şok baskın

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sipariş defterli sahte içki imalathanesine şok baskın

Beyoğlu'nda sahte içki imalathanesine koç başı ile yapılan baskın sonucu sahte içki dolumu yapan 4 kişi yakalandı. Sahte içki imalathanesinde sayfalarında siparişler yazan defter dikkati çekti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde sahte içki imalathanesi olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu dün akşam saatlerinde baskın düzenlendi. Binanın kapısını koçbaşı ile kırarak imalathaneye giren polisler, sahte içki imal eden 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

İmalathanede yapılan aramada etrafta bantlanmış kolilerde boş ve dolu içki şişesi ele geçirildi. Aramalarını derinleştiren ekipler kömürlük ve üst katlarda etil alkol, sahte viski ve rakı tankı, sahte alkol yapımında kullanılan malzemeleri ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi. İmalathanede ele geçirilen defterde ise sipariş listesi bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konularak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan Zafer S. (49), Mehmet İ. (40), Ali S. (41) ve Yakup Y. (30) ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte içki imalathanesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Sipariş defterli sahte içki imalathanesine şok baskın
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