“Sipariş Hatlı” çetenin şifreleri… Şifre “Yemek Siparişi Vereceğim…”

TAKSİCİLERE "PRİM" GİBİ UYUŞTURUCU HEDİYESİ…

Çetenin üyelerinden uyuşturucu madde satın alacak olan kişilerin referansla girdikleri sohbet gruplarında "Yemek Siparişi Vereceğim" şifresiyle uyuşturucu madde siparişi verdikleri ortaya çıktı. Çete üyelerinin "Beş kullanımlık uyuşturucu madde satın alana bir kullanımlık uyuşturucu bedava" sloganıyla kampanya yaptıkları da ortaya çıktı. Çete üyelerinin; uyuşturucu siparişlerini adreslere götüren ticari taksicilere günde 20 kullanımlık uyuşturucu siparişi teslim ederse üç kullanımlık uyuşturucuyu hediye olarak verdikleri ifade edildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda sekiz hassas terazi, bir baskı makinesi, bir çelik yelek, dört ruhsatsız tabanca ve 83 mermi de bulunmuştu. Gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcılarından 60'ının ticari taksi sürücüsü, 35'inin ise motosikletli kurye oldukları öğrenildi.