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Giriş Tarihi: 17.3.2023 12:17 Son Güncelleme: 17.3.2023 13:10

“Sipariş Hatlı” çetenin şifreleri… Şifre “Yemek Siparişi Vereceğim…”

İstanbul’da düzenlenen ve 161 uyuşturucu madde satıcısının gözaltına alındığı “Kökünü Kurutma” operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Uyuşturucu maddeleri ticari taksilerle ve motosikletlerle adreslere servis ettikleri belirlenen uyuşturucu madde satıcılarından uyuşturucu satın alacak kişilerin “Yemek Siparişi Vereceğim” şifresiyle uyuşturucu siparişi verdikleri ortaya çıktı. Çete üyelerinin “Beş kullanımlık uyuşturucu madde satın alana bir kullanımlık uyuşturucu bedava” sloganıyla kampanya yaptıkları da ortaya çıktı.

Emir SOMER Emir SOMER
“Sipariş Hatlı” çetenin şifreleri… Şifre “Yemek Siparişi Vereceğim…”

İstanbul'da düzenlenen, 161 uyuşturucu madde satıcısının gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu "Kökünü Kurutma" operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı. Uyuşturucu madde satıcılarının "Sipariş Hattı" kurduklarının, sattıkları uyuşturucu maddeleri ticari taksilerle ve motosikletlerle adreslere özel olarak servis ettirdiklerinin belirlendiği ifade edildi.

3 kilo 390 gram Kokain maddesi, bir kilo 19 gram Esrar maddesi ve 93 gram Eroin maddesinin ele geçirildiği dev operasyonda gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TAKSİCİLERE "PRİM" GİBİ UYUŞTURUCU HEDİYESİ…

Çetenin üyelerinden uyuşturucu madde satın alacak olan kişilerin referansla girdikleri sohbet gruplarında "Yemek Siparişi Vereceğim" şifresiyle uyuşturucu madde siparişi verdikleri ortaya çıktı. Çete üyelerinin "Beş kullanımlık uyuşturucu madde satın alana bir kullanımlık uyuşturucu bedava" sloganıyla kampanya yaptıkları da ortaya çıktı. Çete üyelerinin; uyuşturucu siparişlerini adreslere götüren ticari taksicilere günde 20 kullanımlık uyuşturucu siparişi teslim ederse üç kullanımlık uyuşturucuyu hediye olarak verdikleri ifade edildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda sekiz hassas terazi, bir baskı makinesi, bir çelik yelek, dört ruhsatsız tabanca ve 83 mermi de bulunmuştu. Gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcılarından 60'ının ticari taksi sürücüsü, 35'inin ise motosikletli kurye oldukları öğrenildi.

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“Sipariş Hatlı” çetenin şifreleri… Şifre “Yemek Siparişi Vereceğim…”
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