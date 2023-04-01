Sipariş verip ürünü almayan müşteriye soruşturma

Konya'dakibir teknoloji firmasından kablosuz kulaklık siparişi veren Semih A. adlı müşteri, kargo geldiğinde kabul etmedi ve ürünü firmaya geri gönderdi. Keyfi olarak kargonun alınmamasıyla zarara uğradığını ve güveninin suistimal edildiğini belirten firma, müşteriden şikâyetçi oldu. Şikâyet dilekçesinde; firmanın resmi internet sitesinde yayınladığı satış şartnamesinde, satış politikası gereği siparişlerin tamamında müşterilerden 2 kez onay alındığı, onay alınmadan gönderi yapılmadığı, onayın ardından siparişin fiziki olarak gönderildiği, müşterinin kapıda ürünü inceleyerek kapıda ödeme yöntemiyle ödeme yapması gerektiği aktarıldı.Ancak Semih A.'nın ürünün gönderilmesini onayladığı halde iade prosedürü dahi yapılmadan kargoyu hiç almadığını ifade eden teknoloji firması, haklı sebeple ürünün iade edilmesi halinde herhangi bir talepte bulunulamayacağını da ekledi. Bu şekliyle müşterinin kargo bedelini firmaya yükleyemeyeceği kaydedildi. Müşteri ile ticari sözleşme kurulduğunu anlatan firma, güveninin suistimal edildiğini söyledi. Savcılık, siparişi verip ürünü almayan müşteri hakkında "ticaret ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "ticari zarara sebebiyet verme" suçlarından soruşturma başlattı.