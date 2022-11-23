Siparişler alıp kargoyla silah sattılar… 15 çete üyesi yakalandı!

Balıkesir Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 kişilik bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. 16 çete üyesinin yakalanması için Balıkesir İl Merkezi'nde ve Edremit İlçesi'nde 17 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. 15 çete üyesi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanmak" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin "Av Bayisi" kamuflajıyla toptan aldıkları siparişler üzerine kargo yoluyla başta Bursa ve Manisa olmak üzere farklı illere yüklü miktarda yasa dışı silah ve av tüfeği satışı yaptıkları tespit edildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız tüfek, 128 mermi, 38 tüfek kartuşu, 15 cep telefonu, 15 sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi. El konulan bütün suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çetenin 15 üyesi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir firari çete üyesi ise aranıyor.