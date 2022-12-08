Siparişlere yetişemiyorlar! O ilçede manda sütü ürünlerine talep arttı

İlçede manda yetiştiricisi olan Yasin Küçükçiftçi, ilçede yaklaşık 200 civarında manda bulunduğunu ifade ederek, "Eskişehir bazına baktığımızda ise 550-600 civarında seyrediyor. Bu sayılar her geçen gün artmakta, ürünün kalitesine ve talebine bağlı olarak artış göstermektedir. Bildiğiniz üzere İnönü ilçesinden cumhurbaşkanımıza da yoğurt ve kaymaklar gidiyor. Manda ve manda ürünlerinde üretici olarak geçen yıllara göre gözle görülür miktarda artış gözlemledik. Süt ve süt ürünlerindeki kolay bozulma neticesiyle çok uzak yerlere gönderim sağlayamıyoruz. Bu da ürünümüzün kalitesinin bozulmaması açısından önemli. Cumhurbaşkanı, 'Yoğurdumu kaymağımı İnönü'den alıyorum' dedikten sonra ürünlerimizin taleplerinde acayip bir patlama gördük. Bu patlama bize iyi yansıdı, değerlendi ya da kıymeti anlaşıldı diyebilirim" dedi.