Sır cinayet 19 yıl sonra aydınlandı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde boş bir arazide 11 Nisan 2006 tarihinde yakılmış bir kadın cesedi bulundu. Ancak o dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen cesedin kimliği tespit edilemedi. JASAT dedektifleri, faili meçhul cinayet dosyasını Kasım 2023'te yeniden açtı. Ekipler Bursa'nın Gemlik ilçesinden hakkında kayıp başvurusu yapılan ve Konya ile illiyet bağı bulunan tek kişi olan Yeter Öztürk üzerinde yoğunlaştı. Öztürk'ün 2005 yılında Konya'dan ehliyet aldığını belirleyen jandarma ekipleri, kadının ailesiyle irtibata geçti. Öztürk olup olmadığını belirlemek için anneden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca geçtiğimiz Mart ayında yapılan DNA karşılaştırmasında yüzde 99.99 cesedin Yeter Öztürk'e ait olduğu tespit edildi.Dedektifler yapılan incelemede Öztürk'ün öldürülmeden önce en çok Adem Sayan ile görüştüğünü belirledi. Yeter Öztürk'ün öldürülmeden önce Sayan hakkında şikâyetçi olduğu ve bu nedenle Sayan hakkında şüpheli olarak 'tehdit' suçundan dava açıldığı da belirlendi. Tüm bu bilgiler ışığında ekipler, Adem Sayan ve eşi H.S.'yi şehir merkezindeki evlerinde gözaltına aldı. Sayan'dan alınan DNA örnekleri ceset üzerindeki kıyafetlerde bulunan DNA örnekleri ile de uyuştu. Adem Sayan suçunu itiraf etti.