Sır cinayet 28 yıl sonra çözüldü

Faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusunda Türkiye'de ilk sırada yer alan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 yıl önce işlenen ve kayıtlara faili meçhul olarak geçen Mehmet Ali Atıcı (54) dosyasını tozlu raflardan indirdi. Özel ekip, Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde boş arazide darp edilmiş ve kesici aletle vücuduna zarar verilmiş halde cesedi bulunan Atıcı'nın faillerini yakalamak için harekete geçti. Özel ekip, o dönem mahallede yaşayanların bilgisine başvurdu. Polis, Atıcı'nın öldürüldüğü dönemde aynı mahallede ikamet eden Ahmet Eroğlu (53) üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Eroğlu'nun, amcasının oğlu olduğu öğrenilen ve 2018'de FETÖ'den ihraç edilen polis Mustafa Eroğlu ile sık sık görüşmeler yaptığı belirlendi. İkilinin görüşmelerinde Ahmet Eroğlu'nun kuzenine, yıllar önce Atıcı'yı öldürdüğünü, polisin kendisini yakalayıp yakalayamayacağını, yakalanması durumunda ne olacağını sorduğu öğrenildi. FETÖ'cü polisin ise Eroğlu'na korkmaması gerektiğini, olayın üzerinden yıllar geçtiğini, artık yakalanamayacağını söyleyerek telkinde bulunduğu tespit edildi.Antalya'da perdecilik yaptığı öğrenilen katil zanlısının Konya'ya geldiğini belirleyen polis, bulunduğu adreste gözaltına aldı. Katil zanlısı, cumhuriyet savcısı nezaretinde cinayeti nasıl işlediğini ve cesedi attığı yeri gösterdi. Olay günü Atıcı'nın evlerinin avlusuna girdiğini, tartışma üzerine 1997'de hayatını kaybeden babası ile birlikte demir çubuklarla Atıcı'ya vurduklarını, daha sonra boş araziye attıklarını itiraf etti. Polislikten ihraç olan Mustafa Eroğlu hakkında ise suçu bildirmeme maddesi gereğince adli işlem yapıldı.