Sır cinayeti özel ekip çözdü

HatayAltınözü'nde, 5 yıl önce amcası Abdulrezzak Arslan'ın evinden çıktıktan sonra kaybolan Semira Arslan'ın (17) cesedi, 2 yıl sonra, yine amcasının evinin bahçesinin yakınındaki bir su kuyusunda, çuval içine bulundu. Cinayeti aydınlatmak için özel ekip kuran jandarma, 5 gün önce, genç kızın amcaları Retip Arslan ve Abdulrezzak Arslan, yengesi Halime Arslan, komşusu Suriyeli Hasan E.A., birlikte yaşadığı İbrahim Demir ve gönül ilişkisi olduğu Selim Çelenk'i gözaltına aldı. İbrahim Demir ve Selim Çelenk "Çocuğun nitelikli istismarı", amcaları ise cinayet suçundan tutuklandı. Abdulrezzak Arslan, Selim Çelenk ve Halime Arslan, Müge Anlı'nın programına katılıp katillerin bir an önce bulunmasını istemişti.