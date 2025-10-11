Sır olayı akıllı saat aydınlatacak

anakkale'de yazın çıkan orman yangının ardından ağaç kesimi yapan görevliler, yanmış ceset buldu. İskeleti kalan cesedin yakınında ise yarısı yanmış bir cep telefonu, akıllı saat ve anahtar ile 10 metre ileride de insan kafatası bulundu. Kemik parçalarının kime ait olduğu tespit edilemezken bölgede kayıp başvurusunun olmadığı ancak 2021'de Saraycık Özel Bakım Evi'nden Alzhemir hastası A.Ç.'nin (89) kaybolduğu belirlendi. Kayıp şahsın telefon kullanmıyor olması cesedin ona ait olma ihtimalini düşürürken cinayet ihtimalini güçlendirdi. Bulunan akıllı saatin seri numaraları alınarak şirkete gönderildi. Cesedin kimliği ve olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu şirketten gelen bilgilerle aydınlanacak.