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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Sır ölümde kardeşe tutuklama

EMİR SOMER EMİR SOMER
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sır ölümde kardeşe tutuklama
Kağıthane'de 5 çocuk annesi Hadel Alhadad (32) Suudi Arabistan'a gideceği gün kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Dün saat 15.30'da meydana gelen olayda Alhadad'ın düşmesinin ardından pencerenin kapatıldığı ve perdenin çekildiği iddia edildi. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hadel Alhadad'ın "Şüpheli" ölümüyle ilgili soruşturma açıldı. Hadel Alhadad'ın o anda evde olduğu belirlenen kardeşi Şakir D. (29) gözaltına alındı. "Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Şakir D., tutuklandı. Şakir D.'nin ifadesinde olay esnasında duşta olduğunu söylediği iddia edildi. Hadel Alhadad'ın yabancı uyruklu eşiyle Mersin'de yaşadığı, aralarında çıkan sorunlar yüzünden kardeşi Şakir D. ile bir süre önce İstanbul'a geldiği belirtildi. Alhadad'ın Suudi Arabistan'daki annesinin yanına gitmek için de kardeşine uçak bileti aldırdığı öğrenildi.

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Sır ölümde kardeşe tutuklama
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