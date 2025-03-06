Sır ölüme 3 gözaltı

SAKARYA'NINmerkez Adapazarıilçesindeki AnkaraCaddesi'nde meydanagelen olayda,3 aylık hamile olanIrak uyruklu 20yaşındaki Aedah Habeeb Abed, öncekigece saat 02.30 sırasında oturduğu binanın4. katındaki dairesinin balkonundanaşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıüzerine olay yerine sevk edilen sağlıkekipleri tarafından hastaneye kaldırılanhamile kadın, tüm müdahalelere rağmenhayatını kaybetti. Kadının düştüğüdairede inceleme yapan polis, kocası ve2 kişi gözaltına alınırken, sağlık kontrolündengeçirilen şüpheliler daha sonraAsayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguyaalındı. Polis olayın kaza mı, intihar mı,yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.