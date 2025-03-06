Sır ölüme 3 gözaltı

SAKARYA'NIN
merkez Adapazarı
ilçesindeki Ankara
Caddesi'nde meydana
gelen olayda,
3 aylık hamile olan
Irak uyruklu 20
yaşındaki Aedah Habeeb Abed, önceki
gece saat 02.30 sırasında oturduğu binanın
4. katındaki dairesinin balkonundan
aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı
üzerine olay yerine sevk edilen sağlık
ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan
hamile kadın, tüm müdahalelere rağmen
hayatını kaybetti. Kadının düştüğü
dairede inceleme yapan polis, kocası ve
2 kişi gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden
geçirilen şüpheliler daha sonra
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya
alındı. Polis olayın kaza mı, intihar mı,
yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.