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Giriş Tarihi: 7.3.2025

Sır ölüme 3 gözaltı

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sır ölüme 3 gözaltı
SAKARYA'NIN merkez Adapazarı ilçesindeki Ankara Caddesi'nde meydana gelen olayda, 3 aylık hamile olan Irak uyruklu 20 yaşındaki Aedah Habeeb Abed, önceki gece saat 02.30 sırasında oturduğu binanın 4. katındaki dairesinin balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan hamile kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadının düştüğü dairede inceleme yapan polis, kocası ve 2 kişi gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Polis olayın kaza mı, intihar mı, yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.
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Sır ölüme 3 gözaltı
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