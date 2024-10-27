Sıra dışı atlayışlar! Tek paraşütle üç kişiyi taşıyor

Türk Pilot Rıdvan Mekik Babadağ'ın 1700 metre pistinden aldığı üç ayrı pilotla havalanıp gökyüzünde taşındıktan sonra deniz üzerinde yaklaşık 1200 metre yükseklikte aynı anda üçünü de çığlıklar atarak bırakıyor.

Hava oyunları festivalinde hemen her gün bu aksiyon dolu gösteri için üç pilotu paraşütlü ile havalandıran Mekik adeta nefesleri kesiyor. Ölüdeniz Belcekız pistinden bu anı yerden izleyen yüzlerce yerli ve yabancı turist keyifli anlar yaşıyor. Serbest atlayış için tek koltuklu tandem(ikili) yamaç paraşütü ile bu sıradışı atlayışın yapılmasını sağlayan 13-14 yıllık tecrübeli paraşütçü Rıdvan Mekik "Bu aksiyonu her pilot yapamaz. Tek Paraşütte üç-dört kişiyle bu uçuş ve atlayışın yapabileceği bir durum değil bir tandem pilotu bir yolcu alabiliyor. Ama ben ortalama üç-dört kişiyi hatta beş kişiyi alıp uçurabiliyorum. Bir anlamda (hava taksisi) görevi yapıyorum. "dedi. Babadağ'dan 4-5 kişi ile havalandıktan sonra deniz üzerine gelince yaklaşık bin metre yükseklikte aynı anda üç sporcuyu Paraşütten atlatıyorum diyen Rıdvan Mekik "Bu iş benim için çok basit. 13-14 yıldır tandem paraşüt pilotu olduğum için işimi kolaylaştırıyor. Babadağ'da atlayış öncesi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Emniyet tedbirlerimizi alıyoruz. Rüzgar durumuna göre 1700 metreden kalkıyoruz. Ortalama deniz üzerinde bin metreye gelince Paraşütteki üç- dört kişiyi paraşütümden atlatıyorum onlarda yaklaşık 100 metre düştükten sonra paraşütlerini açıyorlar. Bu serbest atlayış gösterisi için heyecan doruğa çıkıyor. Ben buna kendi paraşütüm için hava taksisi ismini verdim" ifadelerini kullandı.