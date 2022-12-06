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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Sıra yeni evlerin ihalesinde

Devlet, depremden 2 saat sonra Düzce’de hasar tespitine başladı. 791 yapı ağır hasırlı çıktı, 210’u yıkıldı, yıkımlar devam ediyor. Şimdi sıra, yıkılan evlerin yerine yenilerini yapmaya geldi

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Sıra yeni evlerin ihalesinde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından 300 kişilik uzman ekiple yapılan kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Düzce'de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledi. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını şimdiden tamamladık ve yenilerini yapmak için de ihale sürecini başlattık. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden hızla sağlıklı konutlarımızı inşa edeceğiz" açıklamalarında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Düzce'de bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı aralarında inşaat mühendislerinin de bulunduğu 300 kişilik uzman bir ekiple hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Depremin ardından uzman ekiplerin 2 saat içerisinde olay yerine intikal ettiğine işaret edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Depremin hemen ardından Düzceli afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. 23.11.2022 tarihinde başlayan hasar tespit çalışmalarımızın neticesinde 166 bin 375 bağımsız bölüm içeren 66 bin 172 bina inşaat mühendislerinden oluşturulan hasar tespit ekiplerince incelendi. 791 bina ağır hasarlı olarak tespit edildi. Hasar tespit çalışmalarına takiben yine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda kalan 581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam etmektedir."
Açıklamada 452 okulda hasar tespit çalışması yapıldığı ve 1 adet okulun orta hasarlı olarak tespit edildiği belirtildi. Bu okulunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından güçlendirme çalışmalarının yapılacağı bildirildi. Depremden etkilenen bölgede incelenen okullar ve camiler haricinde 577 kamu binasından 5'inde ağır hasar tespit edildiği ifade edildi.

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Sıra yeni evlerin ihalesinde
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