Sırbistan Türkiye maçı canlı izle şifresiz! Dünya Kupası elemeleri Sırbistan Türkiye basketbol maçı canlı yayın ekranı

Sırbistan Türkiye basketbol maçı canlı izle aratmasıyla sporseverler bu kritik maçta 12 Dev Adam'ın yanında oluyor. Dünya Kupası'na katılmak için millilein bu maçı yenmesi şart. Sırbistan Türkiye basketbol maçı şifresiz bir şekilde NTV canlı yayın ekranı üzerinden izleyicilere sunulacak. İşte Sırbistan Türkiye canlı izle ekranı
SIRBİSTAN TÜRKİYE BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sırbistan Türkiye basketbol maçı 14 Kasım 2022 tarihinde (bugün) deplasmanda gerçekleşecek. Heyecanlı karşılaşma saat 22.00'de oynanacak.
12 DEV ADAM KADROSU
Buğrahan Tuncer, Ercan Osmani, Göksenin Köksal, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Muhsin Yaşar, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Scottie Wilbekin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
MİCİC SIRBİSTAN KADROSUNDA OLMAYACAK!
Sırbistan kadrosunda olması beklenen Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, Ergin Ataman'ın izin vermemesi sebebiyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.
Konuyla ilgili NTV'ye açıklamada bulunan başantrenör Ergin Ataman, "Kulüp olarak başından beri Micic'in milli takımda oynamasına karşıydık. Fakat daha sonra Sırbistan Milli Takımı'nın baskısı sonrası Micic'in oynama isteği olunca kulüp olarak izin vermedik." dedi.
DÜNYA KUPASI İÇİN GALİBİYET ŞART
Grupta iki takımın İstanbul'da karşılaştığı ilk maçı Sırbistan 79-72 kazanmıştı. İkinci turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
Türkiye için kritik bir karşılaşma olacak.