Sırbistan’a giden Türk gençten 6 aydır haber yok: Ailesinden şok iddia!

"YA ÖLDÜRÜLDÜ VEYA REHİN ALINDI"

Türk ve Sırbistan makamlarına başvuru yaptıklarını ve bir gelişme olmadığını belirten Akdağ "Resmi başvurumuzu yaptık. Savcılık olsun, jandarma olsun, Sırbistan makamları olsun her yere başvuru yaptık. Şu an herhangi bir sonuç alamadık. Ailesi çok zor durumda. Annesi, babası ve kardeşleri çok zor durumdalar. Ailesi Sırbistan'a gitti. Mücadele verdiler ama bir sonuç alamadılar. Sırbistan makamlarında da herhangi bir gelişme yok. Sırbistan'da ailesi bir avukat tuttu. Avukatla da bir ilerleme kaydedilmedi. Şu an kayıp olarak görülüyor. Bizde karşılıklı ses kayıtları var. Alacaklılar ortadan kaybolan adama ulaşmak istiyorlar. 'Paramızı getir. Paramızı getirmezsen biz bu çocuğu rehin alacağız' diye konuşuyorlar. Bu kayıtlardan şunu anlıyoruz. Bu çocuk bir şekilde öldürüldü veya rehin tutuluyor. Hiçbir bilgiye ulaşamadık. Bizim yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Borçlu olan köylümüze de ulaşamadık. Şu an Almanya'da. Hiçbir şekilde kimseyle görüşmüyor. O da kendini saklıyor" dedi.