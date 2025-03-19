Sırbistan’da hükümet düştü! Vucevic’in istifası onaylandı…

Sırbistan'da aylardır süren iktidar karşıtı protestoların nedeniyle 28 Ocak'ta başbakanlık görevinden istifa eden Milos Vucevic'in istifası, Sırbistan Parlamentosu tarafından resmi olarak kabul edildi. Parlamento Başkanı Ana Brnabic, bu sabah gerçekleştirilen oturumda "Sırbistan Parlamentosu, Başbakanın istifasını kabul etmiş ve hükümetin yetki süresi sona ermiştir" dedi. Brnabic, yeni hükümetin 18 Nisan tarihinde gece yarısına kadar kurulması gerektiğini açıkladı. Mevcut durumda hükümet, 30 gün boyunca geçici hükümet olarak göreve devam edecek ve yeni bir hükümet kurulamaması halinde Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetmek ve erken genel seçimleri ilan etmek durumunda kalacak.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Vucevic'in istifasına ilişkin tartışmaların 4 Mart tarihinde yapılması planlanmıştı ancak oturum, muhalefet milletvekillerinin parlamento salonuna göz yaşartıcı gaz ve sis bombaları atmasıyla çıkan olaylar nedeniyle yarıda kesilmişti. Sırbistan, Sırbistan ve Yugoslavya'nın eski Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in devrilmesinden bu yana en kalabalık protesto gösterileri ve yol kapama eylemlerine sahne oldu. Protesto gösterileri, 1 Kasım 2024'te ülkenin kuzeyindeki Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun ana girişindeki beton sundurmanın çökmesi ile toplam 15 kişi hayatını kaybetmesiyle başlamıştı.