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Giriş Tarihi: 17.11.2022 14:56

Sırbistanlı öğrenciler patlamada şehit olanlar için dua etti

İstiklal Caddesindeki hain terör örgütünün gerceklmeştirdiği ve 6 kişinin şehit olup 81 kişinin yaralandığı bombalı eylemde hayatını kaybedenler Baro avukatları tarafından karanfillerle anıldılar. Patlama noktasının hemen yanından geçen Sırbistanlı müslüman öğrenci grubu şehit olan ve yaralananlar için topluca dua ettiler.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sırbistanlı öğrenciler patlamada şehit olanlar için dua etti

İstiklal Caddesinde yaşanan terör olayının insan nesline ve insanlık onuruna karşı işlenmiş suç olduğunu belirten İstanbul 2 No'lu Baro avukatları patlamanın meydana geldiği platforma karanfil bıraktı. Baro adına yapılan açıklamada ise, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen menfur terör saldırısında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 81 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Hukuk normlarının ve hukuk mekanizmalarının koruduğu en temel hak, hayat hakkıdır.

Bu terör eyleminde de teröristler ile onları maşa olarak kullanan efendileri; çocukların, kadınların, masum insanların hayat hakkına saldırmıştır. Her terör eylemi aynı zamanda; insan nesline ve insanlık onuruna karşı işlenmiş suçtur. Bu bakımdan, özellikle ölümle sonuçlanan terör eylemleri Türk Ceza Kanunun 77. Maddesi kapsamına alınmalı, insanlığa karşı suç olarak tanımlanmalıdır.Teröristler ile onları maşa olarak kullananların; 9 yaşındaki Ecrin, 27 yaşındaki Mukaddes Elif Topkara ve eşi Âdem Topkara ile onların yetim ve öksüz bıraktıkları iki küçük yavrularıyla da kişisel hiçbir sorunları yoktu. Hatta onları tanımadılar bile. İşte tam da bu bakımdan bu saldırının hedefi yalnızca hayatını kaybedenler, yaralananlar değil milletimizin tamamıdır. İstanbul 2 No'lu Barosu olarak; bu menfur terör eylemi ile ilgili açılacak davalarda, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, yakınlarının, yaralanan vatandaşlarımızın ve milletimizin hukukunu hassasiyetle savunacağımızı bir kez daha bu meydandan kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.

SIRBİSTANLI ÖĞRENCİLER PATLAMADA ŞEHİT OLANLAR İÇİN DUA ETTİ

Bu arada patlamanın meydana geldiği noktadaki platformda vatandaşların ziyaret ettiği alan oldu. İstanbul'a gelen bir grup Sırbistanlı Müslüman öğrencilerde platfor önünden geçerken şehit olanlar için dua ettiler.

İSTİKLAL CADDESİ PATLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUĞUNA GERİ DÖNDÜ

İstiklal caddesinde hain terör örgütü tarafından yapılan bombalı saldırının ardından kalabalığın azalması beklenirken yine yoğun gönlerine döndü. İstiklal Caddesi eski günleri gibi yine hınca hınç doldu.

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Sırbistanlı öğrenciler patlamada şehit olanlar için dua etti
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