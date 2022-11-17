Sırbistanlı öğrenciler patlamada şehit olanlar için dua etti

Bu terör eyleminde de teröristler ile onları maşa olarak kullanan efendileri; çocukların, kadınların, masum insanların hayat hakkına saldırmıştır. Her terör eylemi aynı zamanda; insan nesline ve insanlık onuruna karşı işlenmiş suçtur. Bu bakımdan, özellikle ölümle sonuçlanan terör eylemleri Türk Ceza Kanunun 77. Maddesi kapsamına alınmalı, insanlığa karşı suç olarak tanımlanmalıdır.Teröristler ile onları maşa olarak kullananların; 9 yaşındaki Ecrin, 27 yaşındaki Mukaddes Elif Topkara ve eşi Âdem Topkara ile onların yetim ve öksüz bıraktıkları iki küçük yavrularıyla da kişisel hiçbir sorunları yoktu. Hatta onları tanımadılar bile. İşte tam da bu bakımdan bu saldırının hedefi yalnızca hayatını kaybedenler, yaralananlar değil milletimizin tamamıdır. İstanbul 2 No'lu Barosu olarak; bu menfur terör eylemi ile ilgili açılacak davalarda, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, yakınlarının, yaralanan vatandaşlarımızın ve milletimizin hukukunu hassasiyetle savunacağımızı bir kez daha bu meydandan kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.