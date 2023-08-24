Haberler Yaşam Haberleri Siren ve çakar tertibatıyla yakalandı
Giriş Tarihi: 24.8.2023 10:16 Son Güncelleme: 24.8.2023 10:21

Siren ve çakar tertibatıyla yakalandı

Motosikletine usülsüz bir şekilde çakar ve siren tertibatı takan bir kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Siren ve çakar tertibatıyla yakalandı

İstanbul Polisi; Güngören İlçesi'ndeki motosiklet uygulaması ve denetimi sırasında M.D. isimli kişinin motosikletini şüphe üzerine durdurdu. Motosiklette çakar ve ses düzeni tertibatı olduğu ve "Polis Gazetesi Görev Otosu" ibareli bir kart bulunduğu tespit edildi. M.D.'nin üzerinde yine kendi adına basılmış "Polis Emeklileri Dayanışma Yardımlaşma Derneği" ve "Polis Gazetesi Muhabir Tanıtım Kartı" ibareli belgeler de ele geçirildi. Dört bin 64 lira idari para cezası kesilen ve gözaltına alınan M.D. serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Rus ajans dünyaya duyurdu: Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü!
CHP yandaşı gazeteciden bomba Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul'da aday gösterilmeyebilir
Deve Dikeni Tohumu Nedir, Ne İşe Yarar? Deve Dikeni Tohumu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde avantajı yakaladı! Temsilcimiz Molde'yi 3-2'yle geçti...
Son dakika: ABD'den kritik Prigojin açıklaması! Dünya Rusya'dan düşen uçağı konuşuyor
SON DAKİKA: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi!
Ağız tadıyla ölmek
Manchester City'nin sahipleri, Süper Lig ekibi satın alıyor
Buruk savunmaya odaklansın
ARKADAŞINA GÖNDER
Siren ve çakar tertibatıyla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA