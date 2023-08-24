Siren ve çakar tertibatıyla yakalandı

İstanbul Polisi; Güngören İlçesi'ndeki motosiklet uygulaması ve denetimi sırasında M.D. isimli kişinin motosikletini şüphe üzerine durdurdu. Motosiklette çakar ve ses düzeni tertibatı olduğu ve "Polis Gazetesi Görev Otosu" ibareli bir kart bulunduğu tespit edildi. M.D.'nin üzerinde yine kendi adına basılmış "Polis Emeklileri Dayanışma Yardımlaşma Derneği" ve "Polis Gazetesi Muhabir Tanıtım Kartı" ibareli belgeler de ele geçirildi. Dört bin 64 lira idari para cezası kesilen ve gözaltına alınan M.D. serbest bırakıldı.