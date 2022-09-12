Şirin Dilan davasında adli tıp raporu açıklandı

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan 26 yaşındaki zihinsel engelli Şirin Dilan E., 4 Ağustos'ta annesi ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra kapının önündeki kedilerin su kabını değiştirmek için dışarı çıkmıştı. Şirin Dilan E. geri dönmeyince ailesi, aramaya başlamış ancak, çevrede bulamayınca polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Şirin Dilan E., telefon sinyalinden tespit edilerek, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesindeki parkta yürürken bulunmuştu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E., sağlık kontrolünden geçirilip, emniyetteki işlemlerinden sonra ailesine teslim edilmişti. Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine, zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla Muhammet Burak E., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhammet Burak E. hakkında 'Cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"ENGELİ ANCAK DOKTORLAR TARAFINDAN ANLAŞILABİLİR"

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Muhammet Burak E. ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dava dosyasına giren adli tıp raporunu okudu. Raporda, Şirin Dilan E.'nin engel durumunun dışarıdan bir kişi tarafından fark edilemeyeceği ancak doktorlar tarafından anlaşılabileceği beyan edildi. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın cinsel amaçla zorla alıkoyduğu iddia edilse de Şirin Dilan E.'nin kendi rızasıyla yanına gittiğini ifade etti. Sanığın, daha sonra Şirin Dilan E.'yi evine göndermek istediğini ancak kızın istemediğini, bunun üzerine sanığın genç kızı tartakladığını, alıkoyma kastıyla hareket etmediğini beyan etti. Savcı, sanığın Şirin Dilan E.'nin zeka geriliğini fark etmediğini, suçta yasal unsurların oluşmadığını belirtti. Savcı, bu nedenle sanık Muhammet Burak E.'nin 'Cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, avukatlara mütalaaya karşı savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

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