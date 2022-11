Şirince Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Şirince’de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, 1 Günde Gezilir Mi?

Şirince gezilecek yerler tarihi eserlerin ve tarihi kalıntıların ana noktalarıdır. Efes Antik Kenti de Şirince'de gezilecek yerler için, tarihi eser sıfatını taşıyan bir yapıttır. Dolayısıyla Şirince'de ne yapılır konusunda, bu tür yerlerin gezilmesi gerektiği söylenebilir. Bahsedilen bu turistik köy adından sıkça söz ettirmiştir. Meşhur olan bu yere nasıl gidilir ya da Şirince nerede gibi araştırmayla karşılaşmak oldukça olasıdır. Minimal bir köy olan bu yer doğru planlamayla tek günde gezilebilir. Yani Şirince 1 günde gezilir mi sorusuna evet yanıtı verilebilir.

Şirince Gezilecek Yerler

Şirince gezilecek yerlerden önce biraz Şirince'den bahsetmek gerekir. Kendisi daha çok turistik köy olarak bilinmektedir. İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı bir köydür. Şirince'nin yeşilliklerin arasında, dağa doğru uzanmış bir yerleşme planı vardır. Bahsedilen turistik köyün her sokağında taş evleri bizleri karşılar. Taş evleri gezmek bile aslında yeterli olacaktır. Her yıl ve hatta her mevsim, Şirince'ye çok sayıda insan ziyaret etmeye gelmektedir. Turistlerin odak noktası olan bu köyde tarihi olguları gezmek, Şirince'de gezilecek yerlerdir.

Şirince'de Fotoğraf Çekilecek Yerler

Şirince'de fotoğraf çekilecek yerler tarihi atmosferin olduğu yerlerdir. Bu köyde ve köye yakın yerlerde çeşitli birçok gezecek alan vardır. Şirince aslında eski bir Rum köyüdür. Köyün atmosferi de zaten bunu yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra Şirince köyü, doğal sit alanı ilan edilmiştir. UNESCO Dünya Mirası Alanlarına dahil edilen bazı tarihi yapılara, Şirince ev sahipliği yapmaktadır. Hodri Meydan Tepe, St. John Baptist Kilisesi, Tiyatro Medresesi, Nesin Matematik Köyü, Aziz Dimitrios Kilisesi, Key Museum Torbalı, Efes Antik Kenti, Şirince Şarap Mahzenleri, Şirince Taş Mektep, Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, Şirince Köyü Sokakları, Hodri Meydan Kulesi, Meryem Ana Evi, Artemis Tapınağı, İsa Bey Cami Şirince'de ve yakın çevrelerinde bulunan gezilecek yerlerdir.