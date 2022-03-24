İstanbul Polisi; Avcılar İlçesi Cihangir Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan F.B. isimli bir kişiyi operasyonla gözaltına aldı. 22 suç kaydı olan F.B.'nin uyuşturucu maddeleri sıvı hale getirip şırıngalar içerisine doldurduğu ve bu şekilde satış yaptığı belirlendi.

Şırıngalara doldurup satıyordu, suçüstü yakalandı | Video

Adreste yapılan aramalarda uyuşturucu haplar, şırıngalar içerisinde kullanıma hazır halde Eroin maddeleri, boş şırıngalar, 12.5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 945 lira nakit para bulundu. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.