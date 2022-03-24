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Giriş Tarihi: 24.3.2022 14:27 Son Güncelleme: 24.3.2022 15:42

Şırıngalara doldurup satıyordu... Suçüstü yakalandı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Şırıngalara doldurup satıyordu... Suçüstü yakalandı...

İstanbul’da şırıngalara doldurup kullanıma hazır hale getirdiği uyuşturucu maddeleri satan bir kişi suçüstü yakalandı.

İstanbul Polisi; Avcılar İlçesi Cihangir Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan F.B. isimli bir kişiyi operasyonla gözaltına aldı. 22 suç kaydı olan F.B.'nin uyuşturucu maddeleri sıvı hale getirip şırıngalar içerisine doldurduğu ve bu şekilde satış yaptığı belirlendi.

Şırıngalara doldurup satıyordu, suçüstü yakalandı | Video

Adreste yapılan aramalarda uyuşturucu haplar, şırıngalar içerisinde kullanıma hazır halde Eroin maddeleri, boş şırıngalar, 12.5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 945 lira nakit para bulundu. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Şırıngalara doldurup satıyordu... Suçüstü yakalandı...
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