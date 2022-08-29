Haberler Yaşam Haberleri Şirinyer İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle Şirinyer İZBAN Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 29.8.2022 13:21 Son Güncelleme: 29.8.2022 13:21

Şirinyer İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle Şirinyer İZBAN Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Günümüzde bilindiği gibi ulaşım olanakları oldukça fazla artmıştır. Türkiye’de de İzmir gibi büyükşehirlerin ulaşımı çok önemli bir hale gelmiştir. Bu açıdan baktığımızda İzmir İZBAN nerede sorusu sıkça aranır. Ayrıca Şirinyer İZBAN sefer saatleri de sıkça merak edilir. İşte Şirinyer İZBAN saatleri nedir, Şirinyer İZBAN yol tarifi ile nasıl gidilir gibi soruların cevabı…

Şirinyer İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle Şirinyer İZBAN Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Şirinyer İZBAN durağı İzmir halkının büyük bir kesimi tarafından kullanılmaktadır. Fakat bazı İzmirliler veya şehir dışından gelenler Şirinyer İZBAN nerede gibi sorularla bu durak hakkında bilmediklerini araştırıyor. Özellikle Şirinyer İZBAN hangi mahallede ve kaç dakikada bir geçiyor gibi sorular merak konusudur. Bu anlamda Şirinyer İZBAN'a yol tarifi ile nasıl gidilir sorusu da önem kazanmıştır. Şirinyer İZBAN nerede ve nasıl gidilir? Şirinyer İZBAN hangi mahallede ve kaç dakikada bir geçiyor? Sorularının cevapları yazımızda…

Şirinyer İzban Saatleri

Şirinyer İZBAN'ın saatlerine bakacak olursak genellikle sabah 05:50 ve 06:00 civarında harekete başlamaktadır. Bunun yanında hareket saatleri varış yerine göre değişkenlik göstermektedir. İZBAN, çoğunlukla 12-24 dakikada bir hareket etmektedir. Varış saati ise yine duraklara göre değişkenlik göstermektedir. İZBAN'ın son sefer saatleri ise genellikle 24:00 ile 01:00 arasında değişmektedir.

Şirinyer İzban Nerede?

Şirinyer Tren İstasyonu, İzmir'in Buca ilçesi İnkılap Mahallesi Şirinyer semtinde yer alan TCDD'ye ait tren istasyonudur. Buradan da görüldüğü gibi Şirinyer İZBAN hangi mahallede? Sorusunu İnkılap Mahallesi olarak yanıtlayabiliriz. Yol tarifi ile nasıl gidildiğini merak edenler için Şirinyer İZBAN'ın adresi şu şekilde gösterilebilir:

  • İnkılap Mahallesi, Aydın Hatboyu Caddesi, 35370, Şirinyer Buca, İzmir

İzmir-Alsancak - Eğirdir demiryolu hattı üzerinde yer alan istasyon, 30 Ekim 1858'de Ottoman Railway Company / Osmanlı Demiryolu Şirketi (ORC) tarafından İzmir-Alsancak - Aydın demiryolu hattı için Paradiso adıyla inşa edilerek hizmete girmiştir. ORC Şirketi, 1935 yılında TCDD tarafından satın alınarak feshedilmiş ve şirketin işlettiği hatlar ve tren istasyonları TCDD tarafından işletilmeye başlanmıştır. İstasyonun adı bu dönemde Kızılçullu olarak değiştirilmiş, 1950'lerden sonra ise Şirinyer adını almıştır. 1970 yılında TCDD tarafından Alsancak - Cumaovası Banliyö Treni hattı için yeniden inşa edilerek hizmete giren istasyon, 2001 yılında elektrifikasyon işlemi görmüş, 2006 yılında ise İZBAN projesi kapsamında kapatılmıştır.

İZBAN projesi kapsamında 2.000 metre uzunluğundaki Şirinyer Demiryolu Tüneli'nin içinde yeniden inşa edilerek 30 Ağustos 2010'da tekrar hizmete giren istasyon, İZBAN'ın Cumaovası'ndan Menemen'e sefer yapan Merkez Hattı trenlerine hizmet vermektedir. Tünel içindeki yeni istasyonun girişi -günümüzde kullanılmayan- eski istasyona yaklaşık 150 metre yürüme mesafesinde yer almaktadır. Ayrıca, eski istasyon, -27 Eylül 1860'ta hizmete giren ve yine İZBAN projesi kapsamında 2006 yılında kapatılan- Şirinyer - Buca şube demiryolu'nun başlangıç noktasıdır. Eski istasyon -kapatılıncaya kadar- uzun yıllar boyunca Alsancak - Buca, Alsancak - Cumaovası ve Alsancak - Seydiköy banliyö trenlerine hizmet vermiştir.

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Şirinyer İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle Şirinyer İZBAN Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
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