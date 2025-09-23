Sirkeci Garı kültür ve sanatla yeniden doğuyor! Bakan Ersoy: Sirkeci AVM olmayacak

BAKAN ERSOY'UN MESAJI NET: "SİRKECİ OTEL YA DA AVM OLMAYACAK!

Bakan Ersoy, garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını özellikle vurguladı. "Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak. İstanbul'un kültür hayatına yeni bir merkez kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.